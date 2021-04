Covid, Danimarca orientata a dare libertà di scelta ai cittadini sul vaccino AstraZeneca

L'autorità sanitaria danese non esclude la possibilità che i cittadini possano essere vaccinati con il siero anti-Covid di AstraZeneca qualora esprimano questa volontà, ha riferito l'agenzia Ritzau.

Secondo l'agenzia, oggi l'authority sanitaria danese ha ricevuto una risposta dal parlamento su cosa fare con le 200mila dosi di vaccino AstraZeneca consegnate nel Paese prima che le autorità decidessero di rinunciare a questo preparato.

"Se c'è ancora la volontà politica di offrire ai danesi il vaccino AstraZeneca, che recentemente ha cambiato nome in Vaxzevria, avverrà con molti avvertimenti, che richiederanno settimane di chiarimento", scrive l'agenzia. L'authority aggiunge inoltre che i cittadini potranno scegliere questo vaccino dopo averne discusso con un medico.

Allo stesso tempo, come ritenuto all'interno dell'authority, anche se i danesi avessero questa possibilità di scelta non avrà un impatto particolare sul processo di vaccinazione, dal momento che anche ad oggi la campagna di immunizzazione dal coronavirus procede a gran ritmo. Allo stesso tempo si sottolinea che l'uso del vaccino della casa farmaceutica anglo-svedese non è raccomandato.

In precedenza le autorità danesi avevano deciso di rimuovere il vaccino di AstraZeneca dalla campagna vaccinale nazionale.