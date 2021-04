Grecia approva l'ingresso di turisti senza obbligo di quarantena

Il paese mediterraneo ha precedentemente revocato le restrizioni per gli israeliani che erano stati vaccinati e ha promesso di annullare le quarantena obbligatoria per molte altre nazioni nel corso di aprile.

Atene ha annunciato lunedì che i viaggiatori provenienti da più paesi con un test PCR negativo o vaccinati contro il coronavirus possono entrare in Grecia senza dover passare dalla quarantena.

L'elenco include gli Stati membri e i paesi dell'Unione Europea nell'accordo di Schengen, gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Serbia, Israele e gli Emirati Arabi Uniti.

I cittadini di questi paesi potranno viaggiare in Grecia attraverso gli aeroporti di Atene, Salonicco, Heraklion, Chania, Rodi, Kos, Mykonos, Santorini e Corfù, nonché due valichi di frontiera via terra.

Prima che le restrizioni fossero parzialmente revocate all'inizio di questo mese, tutti gli stranieri che arrivavano in Grecia dovevano fornire un test PCR negativo e quindi essere messi in quarantena per sette giorni.

Ad oggi, la Grecia ha registrato soltanto 315.000 casi di coronavirus e circa 9.400 decessi per la malattia.