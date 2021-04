Due morti in incidente con Tesla a Houston, nessuno al volante della macchina

L'incidente è avvenuto sabato sera a Spring, nei pressi di Houston, Texas, dove una Tesla che viaggiava ad alta velocità non è riuscita a prendere una curva ed è uscita di strada, secondo quanto riferito dall'emittente televisiva locale KHOU. L'auto ha saltato il marciapiede, si è schiantata contro un albero ed ha preso fuoco.

Una volta spento l'incendio, i soccorritori hanno trovato i corpi di due uomini, 59 e 69 anni, uno seduto sul sedile del passeggero e uno sul sedile posteriore della Tesla, ha detto all'outlet l'agente della Contea di Harris 4 Mark Herman. Lo comunica New York Times.

Stando alle modalità dell'incidente e alla posizione dei due corpi, gli investigatori hanno concluso che non c'era nessuno alla guida del veicolo.

Lo schianto arriva nel mezzo di una nuova ondata di incidenti di macchine Tesla che potrebbero essere legati ad 'Autopilot', la funzione avanzata di guida assistita della casa automobilistica che è di serie su tutte le sue nuove auto.

Non è chiaro se il pilota automatico fosse acceso al momento dell'incidente.

© REUTERS / Francois Lenoir Tesla Model X

'Autopilot' automatizza alcune attività di guida, ma non rende le auto completamente autonome, nonostante il nome.

Tesla è stata presa di mira per il nome ingannevole di 'Autopilot', che secondo i critici sopravvaluta la capacità della tecnologia e invita i conducenti ad abusare di essa.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) sta indagando sul ruolo di 'Autopilot' in oltre 20 incidenti Tesla, in diversi dei quali le auto si sono schiantate contro veicoli di emergenza fermi sul ciglio della strada.

Tesla afferma che i conducenti devono prestare la massima attenzione quando usano 'Autopilot', ma questo non sembra fermare le persone nell'abusare del sistema, come dimostrano numerosi video di persone che dormono al posto di guida o si esibiscono in diverse acrobazie.

© AFP 2021 / FABRICE COFFRINI Tesla

I sensori di Tesla monitorano l'attenzione del conducente e richiedono di tenere una mano sul volante mentre 'Autopilot' è attivo.

I vigili del fuoco hanno impiegato quattro ore e oltre 145 mila litri d'acqua per spegnere l'incendio, dal momento che le batterie della Tesla continuavano a riaccendersi, ha riferito KPRC. I soccorritori hanno dovuto chiamare Tesla per chiedere assistenza su come debellare le fiamme.