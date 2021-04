Repubblica Ceca, Rosatom sarà esclusa da offerenti per costruzione di impianto nucleare Dukovany

La società russa per l'energia nucleare Rosatom sarà esclusa dall'elenco dei candidati alla gara per la costruzione della centrale nucleare ceca Dukovany, ha annunciato lunedì il ministro ceco dell'Industria e del Commercio Karel Havlicek.

"Non riesco a immaginare come Rosatom possa essere invitata a partecipare al controllo di sicurezza dopo i recenti eventi. Non c'è niente da controllare. Sarà negata la possibilità di partecipare alla gara entro pochi giorni. A parte questo, nessun altro partecipante [della gara d'appalto] sarà autorizzato a collaborare con Rosatom come subfornitore", ha detto Havlicek in un'intervista al quotidiano ceco Pravo.

Sabato, il ministro degli Esteri ceco Jan Hamacek ha annunciato che 18 diplomatici russi saranno espulsi con l'accusa di essere ufficiali dei servizi speciali russi.

Il ministero degli Esteri russo ha smentito le affermazioni come infondate e ha risposto espellendo 20 diplomatici cechi.