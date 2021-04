Ucraina: trovato un tubo sotterraneo verso l'Europa, probabilmente per passaggio illegale di alcol

Ritrovato un tubo sotterraneo per trasportare alcol illegalmente oltre il confine tra Ucraina e Moldavia.

Le guardie di frontiera ucraine hanno smantellato un gasdotto nella regione di Odessa, progettato per spostare illegalmente alcol attraverso il confine ucraino-moldavo, ha detto lunedì l'ufficio stampa del servizio di frontiera statale dell'Ucraina.

"Il gasdotto, posato a una profondità di 1 metro sottoterra, è stato trovato dalle guardie di confine del distaccamento di Podolsk nella sezione centrale del confine ucraino-moldavo", si è detto nel comunicato. "Il tubo di plastica, con un diametro di 32 centimetri, era stato probabilmente preparato per il movimento illegale di alcol, ma non era ancora stato utilizzato perché era asciutto nel mezzo e non aveva odori caratteristici".

Secondo il servizio stampa, per smantellarlo, le guardie di frontiera hanno dovuto utilizzare attrezzature speciali; in totale, sono stati rimossi più di 100 metri di tubatura, a partire dal confine in direzione di una delle case private nel villaggio di Rozalevka, nella regione di Odessa.