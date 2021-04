Arrestato latitante Scibilia a Santo Domingo per abusi su minori

Luciano Scibilia, 74enne latitante, è stato fermato e arrestato venerdì 16 aprile a Samanà, Santo Domingo, 200km dalla capitale, mentre cercava di ritornare in Italia.

Scibilia era stato segnalato sul sito eumostwanted.eu, Most Wanted Fugitives, e da ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams – Rete Europea delle Unità di Ricerche Attive Latitanti), ed era l'unico italiano nella lista dell'Europol dei "predatori sessuali" maggiormente ricercati a livello internazionale.

Si prevede che l'uomo riceverà una pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale su minori.

Secondo le accuse, l'anziano si fingeva uno psicoterapeuta in grado di curare qualsiasi malattia per abusare di ragazze minorenni con la scusa di praticare trattamenti terapeutici. L'uomo approfittava anche dell'amicizia di una delle figlie della compagna per abusare sessualmente anche di altre giovani.