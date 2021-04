Scienziati Oxford infetteranno volontari guariti con Covid-19 per futuri vaccini

Viste le regolari notizie in tutto il mondo di casi di re-infezione dopo una guarigione da coronavirus, non si sa molto su ciò che accade alle persone che sono già state infettate dal virus e riprendono la malattia per una seconda volta.

I ricercatori dell'Università di Oxford hanno annunciato l'inizio di nuovi test per saperne di più su ciò che accade quando le persone che sono già state infettate dal coronavirus vengono infettate di nuovo, ha riferito il Daily Mail lunedì.

I ricercatori esamineranno che tipo di risposta immunitaria potrebbe aiutare le persone a evitare di essere infettate di nuovo dal Covid-19, così come il sistema immunitario risponde al virus una seconda volta. Esporranno qualsiasi volontario al virus, dove soltanto coloro che hanno una risposta immunitaria abbastanza alta eviteranno la reinfezione.

"Se siamo in grado di determinare che un certo livello di anticorpi significa che non è possibile reinfettare qualcuno, questo influirebbe immediatamente sulla creazione di vaccini più efficaci", ha affermato Helen McShane, scienziata capo dello studio e professore di vaccinologia al Dipartimento di Pediatria dell'Università di Oxford.

vaccini

grado ideale d'immunità

Ciò significherebbe che iche prevedono unpotrebbero essere sviluppati rapidamente e approvati senza la necessità di testare decine di migliaia di persone, secondo quanto riportato.

La ricerca finanziata da Wellcome Trust, che dovrebbe iniziare questo mese dopo aver ottenuto l'approvazione etica, recluterà persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni che sono state naturalmente infettate dal nuovo coronavirus. Saranno ri-esposti al virus in un ambiente sicuro e monitorato, mentre un team di ricercatori terrà traccia dei loro progressi nel combattere la malattia.

"Quando re-infetteremo i partecipanti, sapremo esattamente come il loro sistema immunitario ha reagito alla prima infezione da Covid, esattamente quando si verifica la seconda infezione e esattamente quanta carica virale hanno avuto", ha detto McShane.

Si spera che, oltre a comprendere il virus, la ricerca aiuti gli scienziati nello sviluppo di test in grado di determinare con precisione se le persone sono protette o meno.

due fasi

dose più bassa

che può iniziare a replicarsi

La ricerca di Oxford sarà condotta in. L'obiettivo della prima fase, che includerà 64 volontari sani, è determinare ladi virus. Una volta determinato l'importo del dosaggio, verrà utilizzato per infettare i partecipanti nella seconda fase dello studio, che dovrebbe iniziare quest'estate.

I pazienti saranno messi in quarantena per 17 giorni in ospedale, dove saranno curati dal team di studio fino a quando non saranno più a rischio di infettare gli altri.

A coloro che mostreranno sintomi verrà somministrata un'iniezione di anticorpi monoclonali Regeneron, che include anticorpi fatti in laboratorio per ridurre al minimo il rischio di progressione della malattia, secondo il rapporto.

La seconda fase dello studio si concentrerà su due aree distinte.

"In primo luogo, definiremo con molta attenzione la risposta immunitaria di base nei volontari, prima di infettarli. Li infetteremo quindi con la dose di virus scelta dal primo studio e misureremo quanto virus possiamo rilevare dopo l'infezione", ha detto McShane. "In secondo luogo, misureremo la risposta immunitaria in diversi punti di tempo dopo l'infezione in modo da poter capire quale risposta immunitaria è generata dal virus".

"Le informazioni di questo lavoro ci permetteranno di progettare vaccini e trattamenti migliori, e anche di capire se le persone sono protette dopo aver avuto il Covid e per quanto tempo", ha aggiunto.

La ricerca durerà 12 mesi, con otto appuntamenti dopo essere stati dimessi.

McShane ha dichiarato che coloro che parteciperanno saranno compensati per i loro contributi, che sarebbero poco meno di 5,000 sterline a persona.

Nel Regno Unito, al momento è in corso una ricerca simile che coinvolge 90 persone della stessa fascia d'età, in cui i volontari sono stati infettati con il coronavirus al fine di testare vaccini e trattamenti su di essi.

© AP Photo / Alastair Grant Londra Coronavirus

Un'altra ricerca, che includeva principalmente membri del Corpo dei Marines degli Stati Uniti di età compresa tra i 18 e i 20 anni pubblicata su The Lancet, ha scoperto che tra maggio e novembre 2020, circa il 10% dei partecipanti che avevano precedentemente preso il coronavirus sono stati re-infettati.

Gli studi sui test umani hanno aiutato lo sviluppo di terapie per malattie come morbillo, tubercolosi, tifo, colera e influenza nel corso degli anni.