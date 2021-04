Covid-19, una mappa interattiva calcola quanti giorni mancano per il ritorno alla normalità

Il sito TimeToHeard ha creato una mappa interattiva per calcolare in ogni Paese quanti giorni mancano per il raggiungimento dell'immunità di gregge.

La pandemia di Covid-19 infuria da oltre un anno sin tutto il mondo, ma da quando è stato annunciato il primo vaccino si è accesa la speranza: raggiungere in tempi brevi l'immunità di gregge. In molti Paesi, però, la strada del ritorno alla normalità è ancora lunga per le difficoltà nell'approvvigionamento dei vaccini.

Il sito TimeToHerd ha realizzato una mappa interattiva che permette di calcolare Paese per Paese quanti giorni mancano per l'immunità di gregge.

Utilizzare la mappa è molto più facile di quanto non sembri. Basta selezionare un qualsiasi Stato per conoscere la percentuale di popolazione vaccinata in totale, la percentuale giornaliera e i giorni che rimangono per l'immunità di gregge.

La simulazione sull'Italia

E' necessario ricordare che per raggiungere l'immunità di gregge occorre vaccinare almeno il 70% della popolazione.

La mappa, tuttavia, permette di scegliere percentuali maggiori (o minori).

In base a questi parametri l'Italia raggiungerà l'immunità di gregge fra 241 giorni, tenendo conto che è stato vaccinato con almeno una dose il 12,12% della popolazione. La "velocità" della campagna di vaccinazione, ovvero la percentuale dei vaccinati giornalieri, è dello 0,48%.

Il calendario dell'immunità di gregge

Le Isole Cayman sono il paese più vicino a raggiungere la soglia del 70% di popolazione vaccinata, tra 37 giorni. Sei in più ne occorrono invece agli Emirati Arabi Uniti.