Afghanistan, attacco armato in una moschea a Jalalabad: otto vittime

Otto persone sono rimaste uccise in un attacco armato avvenuto nella provincia afghana di Nangarhar. Lo riferisce l'emittente locale Tolo News, citando le autorità di Kabul.

Secondo il governatore della provincia, l'incidente è avvenuto in una moschea nella serata di sabato, nella città di Jalalabad. Uomini armati non identificati hanno aperto il fuoco sui membri di una famiglia che stavano pregando in quel momento.

"Secondo le informazioni preliminari, otto persone sono state uccise, ha detto il governatore della provincia.

E' stato reso noto che la polizia sta indagando sull'accaduto, con i responsabili che non sono ancora stati identificati.

Nei giorni scorsi il presidente americano Joe Biden ha annunciato l'intenzione del Pentagono di ritirare tutte le forze armate dall'Afghanistan.