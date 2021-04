Twitter down, il noto social ha nuovamente problemi

Da tutto il giorno il social media di Twitter sta dando problemi ai suoi utenti che, al momento dell'accesso, non riescono entrare sulla piattaforma per un messaggio di errore.

I primi problemi sono iniziati a notarsi questa mattina, quando non si riuscivano a condividere nuovi tweet. Per qualche ora poi il social è tornato a funzionare regolarmente, per poi tornare in down.

"Errore. Qualcosa è andato storto, ma non preoccuparti perché non è colpa tua. Riproviamo", questo il messaggio che gli utenti trovano all'accesso al sito o all'applicazione. Molti invece sono proprio stati espulsi e non riescono a fare il log in.

Molti utenti si sono rivolti a Facebook per confermare i problemi aventi con il social media e per cercare di capire quali siano i problemi relativi alla piattaforma.

Secondo i dati di Downdetector, i problemi più segnalati riguardano l'accesso al sito web con il 48% di segnalazioni, mentre l'accesso da App sui dispositivi Android e Iphone ha generato per entrambi circa il 25% delle segnalazioni.

Al momento non è ancora stato risolto il problema, e da Twitter non è arrivata una comunicazione ufficiale.