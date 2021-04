Angela Merkel si vaccina con AstraZeneca: "La vaccinazione è la chiave per superare la pandemia"

Prima dose di vaccino contro il Covid-19 per la cancelliera tedesca che sceglie AstraZeneca e pubblica il certificato di vaccinazione sui social.

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha ricevuto oggi la prima dose di AstraZeneca, il vaccino legato ai casi di trombosi cerebrali. La Merkel, tuttavia, sembra temere più la pandemia di Covid-19 che i possibili effetti avversi del Vaxzevria e si è detta felice di essere stata vaccinata.

“Sono felice di aver ricevuto oggi la prima vaccinazione con AstraZeneca. Vorrei ringraziare tutti coloro che sono coinvolti nella campagna di vaccinazione e tutti coloro che sono vaccinati", ha affermato.

Angela Merkel ha ribadito l'importanza della vaccinazione, "la chiave per superare la pandemia" di Covid-19.

Le parole della cancelliera tedesca sono state diffuse su Twitter dal portavoce del governo Steffen Seibert assieme alla pubblicazione del certificato di vaccinazione.

Kanzlerin #Merkel: „Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe. Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden.“ pic.twitter.com/P4kMJYNrlc — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021

Ieri era toccato ad Ursula

Ieri è toccato alla presidente della Commissione europea ricevere la prima dose di vaccino contro il Covid-19. Ma al contrario di Angela Merkel, Ursula Von Der Leyen ha ricevuto il vaccino Pfizer/Biontech, sebbene appartenga anche lei alla fascia degli over 60, quella che può essere vaccinata con AstraZeneca.

La campagna vaccinale in Germania è in accelerazione con il record di 738.501 persone vaccinate, segnato lo scorso mercoledì. Le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19 sono oltre 15 milioni, pari al 18% della popolazione. Il 6,3% della popolazione, pari a 5,5 milioni di persone, ha ricevuto anche la seconda dose di uno dei tre vaccini in uso: Pfizer, Moderna o AstraZeneca.