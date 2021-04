Gran Bretagna, H&M noleggia gratuitamente abiti per colloqui di lavoro

Il marchio di abbigliamento svedese H&M ha iniziato a noleggiare abiti da uomo per colloqui di lavoro nel Regno Unito.

Il servizio, inoltre, risulta essere del tutto gratuito se l'abito utilizzato viene restituito entro 24 ore dalla presa in noleggio.

H&M offre a coloro che fossero interessati un completo da lavoro, che include un blazer e pantaloni blu scuro, una camicia bianca, una cravatta blu scuro e un fazzoletto da taschino.

Una volta prenotato, un completo di taglia adeguata viene consegnato all'indirizzo in una borsa speciale. Dopo aver superato un colloquio con un potenziale datore di lavoro, l'abito viene restituito al negozio e inviato al lavaggio a secco per essere in seguito riutilizzato.

© Sputnik Uomo in completo da lavoro

Le condizioni di noleggio prevedono che gli utenti non siano tenuti a pagare in caso di piccole macchie o strappi riportati sui vestiti. Tuttavia, se il capo dovesse risultare gravemente danneggiato, il cliente dovrà pagare il costo di un nuovo abito.

Il servizio dovrebbe essere lanciato anche negli Stati Uniti a partire dal prossimo ​​13 maggio.