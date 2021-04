Covid-19, Irlanda: quarantena obbligatoria in hotel per chi arriva dall'Italia

Quarantena obbligatoria in hotel per 12 notti al costo di 1.875 per chi arriva dall'Italia e da altri quattro Paesi Ue. La critica della Commissione: provvedimento viola il diritto europeo.

L'Irlanda aggiunge nella lista rossa Italia, Francia, Austria, Belgio e Lussemburgo e impone un obbligo di quarantena in hotel per i viaggiatori provenienti da questi cinque Paesi. Il periodo di isolamento alberghiero durerà 12 giorni per un costo di 1.875 euro. Un provvedimento che solleva forti dubbi nella Commissione europea e rischia di creare una mini crisi diplomatica tra gli Stati membri.

I cinque Paesi colpiti dall'obbligo di quarantena hanno infatti lanciato un'azione diplomatica e l'ambasciatore italiano in Irlanda, Paolo Serpi, ha presentato una protesta formale definendo la misura "discriminatoria" e chiedendone la rimozione.

L'azione della diplomazia italiana

discriminatoria e contraria alla libertà di circolazione

"Crediamo che queste misure siano eccessive e facciano un danno severo e serio ai nostri concittadini e in particolare alle nostre comunità qui in Irlanda e questo non lo possiamo accettare", ha detto l'ambasciatore.

I dubbi della Commissione europea

In un video pubblicato sul canale ufficiale dell' ambasciata italiana a Dublino, Paolo Serpi ha comunicato di aver inviato una lettera di chiarimenti al ministro degli Salute Donnely. La diplomazia italiana ha intrapreso assieme agli altri quattro Paesi un "passo molto serio e deciso" al ministero degli Esteri per chiedere la revoca della misura, definita "inaccettabile" in quantodelle persone, principio "sacro nell'Unione europea".

La Commissione Europea ha contattato le autorità irlandesi per chiarire alcuni dubbi sulla compatibilità del provvedimento di quarantena obbligatoria in hotel con i principi europei.

"La Commissione sta esaminando queste misure in quanto vi sono alcune preoccupazioni in relazione ai principi generali del diritto dell'UE, in particolare proporzionalità e non discriminazione", ha detto un portavoce della Commissione. "Siamo in contatto con le autorità irlandesi e chiederemo loro chiarimenti su questo argomento e sui criteri utilizzati per determinare i paesi designati", ha aggiunto, secondo quanto riferisce Irish Times.

Al centro delle preoccupazioni dell'esecutivo Ue vi è il criterio con il quale sono stati individuati i cinque Paesi inseriti nella lista rossa. Secondo il grafico del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, i Paesi più colpiti dall'epidemia di Covid-19 non sono Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo e Austria, bensì Polonia, Svezia e Paesi Bassi.

Inoltre è stato chiesto un chiarimento rispetto al criterio di proporzionalità della misura, che appare discriminatoria per l'alto costo di soggiorno imputato a chi arriva da questi Paesi.

La richiesta della Commissione Europea è arrivata dopo l'azione comune lanciata dai 5 Stati colpiti dal provvedimento.