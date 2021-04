Putin ha discusso la situazione in Libia con il premier Dbeibah

Da oggi, 15 aprile, il capo del governo di unità nazionel libico si trova a Mosca per una visita ufficiale.

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del governo di unità nazionale della Libia Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, che è in visita in Russia.

Lo riferisce il servizio stampa del Cremlino:

"Le problematiche relative alla regolazione della situazione libica sono state attentamente considerate. Vladimir Putin ha accolto con favore la formazione delle autorità centrali in questo Paese per un periodo di transizione, che deve preparare e tenere le elezioni nazionali alla fine dell'anno", si legge nel comunicato.

Inoltre, è stata sottolineata la disponibilità da parte della Russia a continuare a promuovere il processo politico interno libico per raggiungere la stabilità a lungo termine nella nazione nordafricana, rafforzare la sua sovranità e unità, nonché garantire uno sviluppo socioeconomico progressivo.

"Tenendo conto della ricca esperienza di cooperazione reciprocamente vantaggiosa che i due stati hanno, è stato deciso di iniziare a elaborare delle direzioni promettenti per lo sviluppo di legami bilaterali in vari campi. Abdelhamid Dbeiba ha espresso gratitudine per la consegna di un lotto del vaccino russo Sputnik V in Libia", si legge ancora nella nota.

La situazione in Libia

La Libia è stata divisa tra due governi opposti sin dal rovesciamento e dall'assassinio del leader Muammar Gheddafi nel 2011. Le amministrazioni note come Governo di Accordo Nazionale (GNA) e l’Esercito Nazionale Libico (LNA) controllano rispettivamente l'ovest e l’est del Paese.

Il 5 febbraio scorso, durante il Forum per il dialogo politico libico in Svizzera, Dbeiba è stato eletto capo del governo libico. Il compito principale degli organi di transizione sarà la preparazione e lo svolgimento delle elezioni presidenziali e parlamentari, previste per il 24 dicembre di quest'anno.