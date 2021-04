USA introducono nuove sanzioni contro persone ed enti russi, espulsi 10 diplomatici - Casa Bianca

Come ampiamente preannunciato dai media di oltreoceano nelle scorse ore, gli Stati Uniti hanno introdotto una serie di nuove sanzioni contro 16 persone fisiche e 16 enti russi, e hanno espulso dieci membri del personale diplomatico di Mosca.

L'amministrazione Biden ha annunciato nuove sanzioni per il settore finanziario e bancario contro la Russia e contemporaneamente ha espulso 10 diplomatici dalla missione diplomatica russa a Washington.

Le sanzioni prendono di mira 32 entità e individui, in ragione della presunta ingerenza russa nelle elezioni del 2020 e sugli attacchi di pirateria informatica.

Le restrizioni del Tesoro riguardano tutto il debito sovrano russo, sia in rubli che non, emesso dopo il 14 giugno 2021 dalla Banca centrale russa, dal Fondo nazionale per la ricchezza della Russia e dal Ministero delle finanze.

"Questa direttiva fornisce l'autorità al governo degli Stati Uniti per espandere le sanzioni sul debito sovrano contro la RUssia come appropriato", ha detto un comunicato della Casa Bianca.

In una misura correlata, il Tesoro ha annunciato giovedì di aver sanzionato, in coordinamento con l'Unione europea, il Regno Unito, l'Australia e il Canada, altre otto persone per l'"occupazione" della Crimea da parte della Russia-

Ai 10 diplomatici espulsi è stato ordinato di lasciare Washington con il pretesto che lavoravano come ufficiali dell'intelligence sotto copertura diplomatica.

In precedenza sia Bloomberg che la CNN avevano preannunciato l'introduzione di nuove sanzioni contro la Federazione Russa da parte di Washington.