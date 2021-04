Angela Merkel sarà vaccinata contro il Covid-19 questo venerdì

La leader tedesca aveva già reso nota la propria volontà di farsi vaccinare non appena ciò fosse stato possibile.

La cancelliera tedesca Angela Merkel sarà vaccinata contro il coronavirus questo venerdì, rientrando nella fascia di età degli over 60 e avendo dunque diritto a ricevere il siero. Lo comunica Die Welt.

Pochi giorni fa, il portavoce del governo Steffen Seibert aveva annunciato che la Merkel sarebbe stata vaccinata a breve.

La Merkel non è il primo politico tedesco di un certo spessore ad essere vaccinato con AstraZeneca: il presidente federale Frank-Walter Steinmeier (SPD) è stato vaccinato a Berlino all'inizio di aprile.

Il Covid-19 in Germania

Attualmente sono 3,09 milioni i casi di contagio da coronavirus in Germania, con il governo di Berlino che ha già annunciato un ulteriore inasprimento delle restrizioni per far fronte alla risalita della curva epidemica.

Nel complesso sono oltre 79.000 le vittime tedesche della pandemia, a fronte di 2,74 milioni di guarigioni.