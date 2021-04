Polonia, segnalato alla protezione animali un pericoloso... croissant - Foto

Mercoledì gli ispettori polacchi per la Protezione animali sono rimasti sorpresi dopo essere stati chiamati per una segnalazione di un animale dall'aspetto pericoloso nascosto su un albero, che si è poi rivelato essere un croissant.

La Società di Cracovia per la Protezione degli animali ha dichiarato in un post di Facebook di aver ricevuto una chiamata disperata da un residente di questa città della Polonia meridionale, che ha affermato di aver visto su un albero adiacente alla propria abitazione un animale dall'aspetto inquietante.

"È su un albero davanti a casa da due giorni! Le persone non aprono le finestre perché hanno paura che entri nella loro casa", sono state le parole dell'uomo, il quale ha ipotizzato che si potesse trattare di un'iguana.

Nonostante i dubbi e le perplessità sorti al momento della segnalazione, gli ispettori si sono recati comunque sul posto, con il misterioso essere che era in realtà un croissant.

"La misteriosa iguana si è rivelata un croissant", hanno riferito i funzionari della Protezione animali.

La SPA ha affermato di sperare che la curiosa vicenda non scoraggi in futuro altri cittadini ad inviare segnalazioni per casi seri relativi alla protezione degli animali.