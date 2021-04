Germania verso nuove restrizioni: per il ministro della salute "numeri ancora troppo alti"

Autorità preoccupate per il numero di contagi raddoppiato in una settimana. Misure uniformi su tutto il territorio nazionale.

La Germania ha registrato quasi 30.000 casi positivi e 300 decessi in 24 ore. Il nuovo peggioramento della curva epidemiologica preoccupa le autorità sanitarie. Il numero dei contagi è raddoppiato in una settimana e adesso Berlino pensa ad una nuova stretta. Sono 29.426 i nuovi contagi e 293 i decessi comunicati nell'ultimo bollettino dell'istituto Robert Koch.

Per il ministro della Sanità, Jens Spahn, si tratta di "numeri sono troppo alti", che "salgono ancora. In terapia intensiva aumentano quotidianamente", ha detto in conferenza stampa.

Il governo pensa ad una stretta immediata dei restrizioni da implementare su tutto il territorio nazionale.

"Non si può aspettare fino alla settimana prossima quando si approverà la legge sul freno di emergenza. Il tempo stringe e non possiamo aspettare. Servono nuove misure di contenimento", ha aggiunto.

Tra le probabili misure ipotizzate c'è l'estensione del coprifuoco dalle 21 alle 5 del mattino successivo.

A far scattare l'allarme sono stati i 21.693 casi di positività segnati questo lunedì, che hanno determinato un aumento dell'incidenza pari a 153,2. Il tasso settimanale determina in maniera automatica le nuove restrizioni, che adesso saranno uniformate a tutto il territorio nazionale con un tasso superiore a 100. In precedenza i provvedimenti sono stati stabiliti dagli Stati federati.

Il bilancio della pandemia in Germania è di oltre 3 milioni di contagi e quasi 80 mila decessi.