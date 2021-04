Usa verso nuove sanzioni a 12 cittadini e 20 enti russi, espulsione di 10 diplomatici - Bloomberg

In precedenza, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Russia John Sullivan è stato invitato a tenere colloqui con il collaboratore della presidenza russa Yuri Ushakov, ed era stato informato circa il fatto che Mosca avrebbe reagito risolutamente a potenziali nuove sanzioni.

L'amministrazione Biden intende imporre sanzioni contro 12 individui russi, compresi funzionari governativi e dell'intelligence, e contro 20 enti, per accuse di interferenza elettorale e per il caso di cyberattacco a SolarWinds. Inoltre, Washington dovrebbe espellere anche 10 diplomatici russi.

annunciate giovedì

Lo ha riferito mercoledì un corrispondente della Casa Bianca a Bloomberg News. Le mosse potrebbero essere, ha detto a Bloomberg una fonte che ha chiesto di poter rimanere anonima.

Il New York Times ha invece riportato, citando le sue fonti, che le nuove sanzioni statunitensi riguarderanno il debito sovrano russo.

Intanto, nelle scorse ore, la Casa Bianca ha dichiarato che la nuova amministrazione statunitense sta lavorando per riuscire ad avere un rapporto stabile con la Russia, ma cerca la prevedibilità piuttosto che la fiducia tra i due.

Il caso SolarWinds e le accuse di Biden

La scorsa settimana, Bloomberg ha riferito che l'amministrazione statunitense aveva completato un rapporto dell'intelligence sul presunto ruolo della Russia nella violazione e interferenza informatica di SolarWinds nelle elezioni presidenziali del 2020.

Secondo il rapporto, l'amministrazione stava prendendo in considerazione un'azione contro i diplomatici russi, comprese le sanzioni contro persone vicine al presidente russo Vladimir Putin e le agenzie legate alle accuse di interferenza elettorale.

A metà marzo, l'intelligence americana ha pubblicato un nuovo rapporto, affermando che Putin ha autorizzato le "operazioni di influenza" del governo russo per minare l'allora candidato democratico Biden durante le elezioni del 2020 e per esacerbare le divisioni politiche negli Stati Uniti.

L'ambasciata russa negli Stati Uniti ha ricevuto molte lettere da cittadini statunitensi che si sono scusati per le recenti osservazioni del presidente Joe Biden, che in marzo aveva affermato che Putin avrebbe dovuto "pagare un prezzo" per la sua presunta interferenza nelle elezioni presidenziali del 2020 e aveva risposto in maniera affermativa alla domanda di un giornalista che gli chiedeva se a suo modo di vedere il capo di stato russo potesse essere considerato un "assassino".

La risposta di Mosca

Il Cremlino ha qualificato il rapporto come "assolutamente infondato e infondato" e ha espresso la convinzione che questo fosse solo un pretesto per introdurre nuove restrizioni.

La Russia non ha interferito nel voto, non ha nulla a che fare con le campagne contro i candidati, ha sottolineato a più riprese il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, il quale ha anche osservato che la politica di sanzioni di Washington potrebbe aggravare ulteriormente le relazioni bilaterali.