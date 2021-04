Minnesota, accusata di omicidio colposo di secondo grado poliziotta che ha sparato a Daunte Wright

L'ex ufficiale di polizia del dipartimento di Brooklyn Center Kim Potter è stata arrestata e accusata di omicidio colposo di secondo grado per la morte dell'afroamericano 20enne Daunte Wright, hanno riferito le autorità locali oggi.

Potter si è dimessa dalla polizia ieri, insieme al capo della polizia di Brooklyn Center Tim Gannon per la tragica morte di Wright.

Potter ha sparato a Wright durante quello che la polizia ha definito come un controllo stradale di routine secondo il filmato della bodycam. L'agente credeva di aver estratto il suo taser (storditore elettrico) e non la sua pistola, quando ha ferito a morte il giovane di colore domenica.

Se riconosciuta colpevole di omicidio colposo di secondo grado, l'ex poliziotta potrebbe rischiare fino a dieci anni di carcere.

La 48enne Potter è entrata nelle forze di polizia nel 1995. Secondo quanto riferito, domenica agiva in qualità di ufficiale di addestramento sul campo quando ha sparato a Wright. Suo marito è un ex agente di polizia. Hanno due figli adulti.

Wright, 20 anni, era un giovanissimo padre.

Nel filmato dell'incidente di domenica, si sente la voce di Potter che dice "ti avverto" mentre un collega maschio dice "non farlo. Non farlo" quando Wright si stacca dalla sua presa e torna nel suo veicolo, tentando di scappare. Potter quindi estrae la sua pistola, apparentemente credendo che sia il suo taser, e urla "taser! taser! taser!", sparando a Wright a bruciapelo mentre si siede nel suo veicolo. Il veicolo si allontana, dopo di che lei urla "Oh m*rda! Gli ho appena sparato." Il veicolo di Wright ha viaggiato per diversi isolati prima di schiantarsi contro un altro veicolo. Wright è stato dichiarato morto sulla scena dell'incidente dai paramedici. Una donna in macchina con lui, ritenuta la sua ragazza, ha ricevuto ferite non mortali.

Prima del tragico epilogo l'ufficiale maschio dice a Wright "sei in arresto", con Wright che gli chiede "per cosa?". A sua volta l'ufficiale risponde "Abbiamo un mandato". In seguito è emerso che il giovane aveva un mandato di arresto eccezionale per essere fuggito dalle forze dell'ordine e per detenzione illegale di arma da fuoco dopo un incontro con agenti di polizia di Minneapolis nel giugno 2020.

Gli attivisti contro il razzismo e la violenza della polizia definiscono l'episodio di domenica come un altro esempio di afroamericano ucciso da agenti di polizia bianchi, e l'uccisione di Wright ha scatenato manifestazioni diffuse in tutto il Minnesota e in altre parti degli Stati Uniti, spingendo le forze dell'ordine di Minneapolis ad introdurre il coprifuoco e rinforzare le pattuglie della Guardia Nazionale.

Le proteste sono state per lo più pacifiche, ma alcune sono degenerate in scontri con la polizia, mentre alcuni hanno approfittato del caos per saccheggiare i negozi. La polizia del Minnesota ha arrestato circa 40 persone.

Wright è stato ucciso quasi un anno dopo la morte di George Floyd, un afroamericano ucciso dall'agente di polizia Derek Chauvin che si era inginocchiato sul suo collo per più di otto minuti. La morte di Floyd ha scatenato proteste in tutto il Paese. Il processo di Chauvin è in corso e si svolge presso il tribunale nel centro di Minneapolis.