Meghan Markle non parteciperà al funerale del Principe Filippo, la reazione della Regina Elisabetta

Il principe Harry è tornato nel Regno Unito per il funerale di suo nonno, il principe Filippo, a cui sua moglie, Meghan Markle, non sarà presente. Cosa ne pensa la Regina Elisabetta II?

Secondo un portavoce di palazzo Meghan, in dolce attesa, "ha ricevuto dal suo medico la raccomandazione di non viaggiare".

È rimasta quindi in California con suo figlio Archie, che compirà due anni a maggio.

"È stato sempre dato per scontato che Harry sarebbe tornato in Inghilterra a causa della morte di suo nonno" e sia lui sia Meghan "erano in contatto con la Regina". Lo riferisce una fonte californiana della rivista 'People'.

"Meghan ha offerto le sue condoglianze. La Regina capisce perché ora non può viaggiare", aggiunge la fonte.

Harry intanto è in quarantena a casa prima del servizio funebre alla Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, previsto per il 17 aprile.

Harry e suo fratello William hanno reso condivisi affettuosi tributi al nonno. In precedenza si era instaurata una certa tensione tra i due, in seguito alla scelta di Harry e Meghan di lasciare il Regno Unito più di un anno fa. A suscitare i maggiori malumori a palazzo è stata l'intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey.