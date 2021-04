Iran esorta AIEA ad agire per prevenire incidenti come quello alla centrale nucleare di Natanz

L'Iran ha chiesto all'Agenzia internazionale per l'energia atomica di adottare misure efficaci contro le presunte azioni di Stati come quella di Israele nell'incidente all'impianto nucleare di Natanz. Lo ha dichiarato in una lettera il Rappresentante permanente iraniano presso l'ONU a Vienna, Kazem Gharib Abadi, al Direttore Generale Rafael Grossi.