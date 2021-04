Musk si autonomina Comandante di Marte, in latino

Il multimiliardario tecnologico, Elon Musk, su Twitter si è auto definito "Imperator of Mars", il suo secondo titolo dopo essersi definito non molto tempo fa "TechnoKing of Tesla".

Non è chiaro se Musk usasse il termine latino "Imperator" come veniva pronunciato nella Repubblica Romana, cioè come titolo onorifico che si traduce approssimativamente come "comandante" ed era assunto da militari di alto rango, di solito dopo una grande vittoria, oppure come titolo di capo dell'Impero Romano e de facto monarca.

Il mese scorso, in un documento ufficiale depositato presso la SEC si era definito il "TechnoKing di Tesla". Nello stesso documento ufficiale, il fondatore di SpaceX e Tesla ha anche nominato il chief financial officer dell'azienda di auto elettriche, Zach Kirkhorn, come "Master of Coin".

​Musk non è estraneo a strane provocazioni su Twitter. Recentemente ha fatto salire alle stelle i prezzi della criptovaluta Dogecoin facendovi riferimento in un tweet.

Il mese scorso, un azionista di Tesla ha intentato una causa contro Musk e il suo consiglio di amministrazione, sostenendo che il miliardario ha messo a rischio i miliardi di dollari di attività delle società e ha provocato perdite finanziarie pubblicando certi tweet.

Nel 2018, Musk ha twittato che Tesla sarebbe stata privatizzata e che la società avrebbe potuto riacquistare azioni dagli azionisti di minoranza per 420 USD per azione, che era del 20% superiore al valore di mercato effettivo delle azioni di Tesla in quel momento, il che, a sua volta, ha causato notevoli fluttuazioni del prezzo delle azioni Tesla.

Ha anche ricevuto l'indignazione sia del consiglio di amministrazione di Tesla che degli investitori, che hanno intentato una serie di azioni legali perché avevano venduto allo scoperto. Musk è stato multato per 20 milioni di USD e ha accettato di dimettersi dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione di Tesla per tre anni.