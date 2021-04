Usa, morto in carcere Bernie Madoff

Bernard (Bernie) Madoff, criminale statunitense, condannato per una delle più grandi frodi finanziarie di tutti i tempi, è morto in carcere. Aveva 82 anni.

Sarebbe morto in carcere il re degli schemi Ponzi, Bernie Madoff, all’attivo 17,5 miliardi di dollari di soldi truffati ai suoi clienti investitori, tra cui nomi altisonanti del mondo dello spettacolo statunitense.

Secondo quanto riportato dall’Associated Press, Madoff sarebbe morto per cause naturali presso il centro medico federale di Butner nella Carolina del Nord all’età di 82 anni.

Lo scorso anno i suoi legali ne avevano chiesto gli arresti domiciliari per via delle sue condizioni di salute, ma la richiesta di scarcerazione era stata respinta dai giudici.

Una vita di truffe ai massimi livelli

Madoff si è finto guru dell’alta finanza per decenni. Da autodidatta ha scalato le più alte vette e approfittato dei più profondi ribassi dei mercati finanziari, fino a diventare presidente del Nasdaq.

Grazie alla sua autorevolezza di facciata, Madoff ha calamitato a sé i milioni di dollari in possesso di grandi registi come Steven Spielberg, dell’attore Kevin Bacon e del lanciatore della Hall of Fame, Sandy Foufaz, solo per fare qualche nome.

Nel 2008, l’anno del crack della banca Lehman Brothers, Madoff è sprofondato nel baratro.

Così è venuto a galla l’immenso schema Ponzi che per decenni aveva orchestrato ai danni degli investitori che gli avevano affidato le proprie fortune.

I tribunali hanno accertato una truffa da 17,5 miliardi di dollari, di cui 13 miliardi sono stati recuperati e restituiti agli investitori danneggiati attraverso la nomina di un curatore fallimentare.

Nel marzo del 2009, Madoff, chiedendo perdono agli investitori truffati, ha ammesso le sue colpe. Dopo un periodo trascorso agli arresti domiciliari nel suo lussuoso attico da 7 milioni di dollari, è stato trasferito in carcere dove è rimasto fino alla fine dei suoi giorni.

AP racconta che quando fu stato portato in carcere, nell’aula di tribunale dove veniva convalidato l’arresto scattarono gli applausi liberatori degli investitori truffati e arrabbiati.