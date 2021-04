Anthony Fauci rileva somiglianza tra casi di trombosi dei vaccini di AstraZeneca e Johnson & Johnson

"Naturalmente, può esserci un nesso. È possibile vedere somiglianze piuttosto forti in relazione al tempo trascorso dopo la somministrazione del vaccino. In particolare la sindrome clinica della trombosi insieme a un basso numero di piastrine. Ci sono molte somiglianze, non possono essere trascurate, è abbastanza ovvio", ha detto in un'intervista alla NBC.

In precedenza, la Food and Drug Administration ed i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) avevano raccomandato che il vaccino sviluppato dalla Janssen (società farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson) fosse sospeso "per motivi precauzionali".

La Johnson & Johnson ha diffuso un comunicato in cui annunciava il rinvio del proprio siero anti-Covid in Europa e allo stesso tempo ha notato di essere al corrente dei casi di coaguli di sangue dopo la vaccinazione con il suo vaccino.

Nella giornata di ieri si è saputo che l'Australia ha deciso di non acquistare il vaccino di J&J.