Danimarca sospende permanentemente AstraZeneca - Media

Il controverso vaccino anti-Covid del gigante farmaceutico AstraZeneca verrà completamente rimosso dal programma di vaccinazione in Danimarca, come riportato da Ekstra Bladet

L'annuncio è arrivato dopo l'incontro di mercoledì del Governo con i leader dei partiti e i portavoce sanitari del Folketing danese per un briefing sul futuro di AstraZeneca in Danimarca.

Mercoledì alle 14 ora locale, l'Autorità danese per la Salute e i medicinali e l'Agenzia danese per i medicinali informeranno la popolazione in modo più dettagliato sul vaccino in una conferenza stampa.

Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca è stato messo in pausa in Danimarca l'11 marzo, dopo due segnalazioni di coaguli di sangue in pazienti che avevano ricevuto il vaccino. Per uno dei due casi si è in seguito trattato di causa di decesso.

In entrambi i casi, l'Agenzia danese per i medicinali ha valutato che è probabile un collegamento con il vaccino. L'EMA e le autorità sanitarie di tutto il mondo hanno iniziato ulteriori indagini dettagliate sul farmaco.

Durante la conferenza stampa, le autorità riferiranno i risultati delle indagini e chiariranno quali saranno le conseguenze per il programma di vaccinazione danese.

Prima della conferenza stampa, i leader dei partiti e i portavoce sanitari del Folketing sono stati convocati per un briefing sia sul vaccino AstraZeneca che sul vaccino di Johnson & Johnson, sospeso temporaneamente anch'esso a seguito di segnalazioni di casi di malattie rare.

In precedenza l'EMA ha confermato i legami, pur rari, tra vaccino e trombosi ma ha ribadito che i benefici sono comunque superiori ai rischi.