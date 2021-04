100 giorni alle Olimpiadi di Tokyo: CIO assicura che saranno "più sicure possibile" dal Coronavirus

John Coates, che sovrintende alla commissione di coordinamento del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) per le Olimpiadi di Tokyo, ha detto che i Giochi andranno avanti come pianificato e ha promesso di renderli i “giochi più sicuri possibili” tra le crescenti preoccupazioni sui casi COVID-19.

I Giochi Olimpici, che si apriranno tra 100 giorni, il 23 luglio, si terranno per un periodo di due settimane nella capitale del paese, Tokyo, e vedranno la partecipazione di oltre 10.000 atleti internazionali.

saranno i più sicuri possibile

"Non esito a dire che i Giochi si svolgeranno e... sono state messe in atto tutte le contromisure al COVID per garantire che il pubblico, gli atleti e tutti gli altri partecipanti siano al sicuro", ha detto Coates citato dall'agenzia di stampa giapponese Kyodo.

Per ridurre i timori che l'evento possa innescare una seconda pandemia globale, i tifosi dall'estero non potranno visitare il Giappone e solo un numero limitato di persone del posto potrà partecipare all'evento di persona.

Mentre gli organizzatori giapponesi e il CIO promettono che la loro prima preoccupazione sarà la sicurezza, molti residenti locali rimangono scettici sul fatto che l'evento si potrà effettivamente tenere poiché un gran numero di persone non sono ancora state vaccinate nel paese.

"Date le circostanze attuali, capisco che ci siano molte opinioni sulle Olimpiadi ... quindi, sono determinato sul fatto che le competizioni dovranno essere sicure e protette”, ha affermato l'agenzia di stampa citando il vicepresidente del comitato organizzatore Toshiaki Endo.

I Giochi Olimpici sono stati rinviati lo scorso anno a causa dello scoppio della pandemia COVID-19. Tokyo ha segnalato oltre 126.000 casi di COVID-19, il più alto in qualsiasi altra regione del paese. Oltre 513.000 persone sono state infettate in Giappone e solo lo 0,4% della popolazione è stato vaccinato.