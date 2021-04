“È un nemico di guerra”: deputato finlandese contro la polizia dopo repressione manifestanti Covid

In seguito alla repressione di una manifestazione contro le restrizioni del COVID-19, il parlamentare finlandese Ano Turtiainen ha affermato di considerare la polizia finlandese come un "nemico di guerra" e ha accusato le forze dell'ordine di non servire i cittadini.

Nonostante sia stata colpita in modo relativamente moderato dal COVID-19, la Finlandia ha visto alcune delle restrizioni più dure in Europa e ha vissuto per settimane in uno stato di emergenza.

Le imponenti restrizioni hanno innescato proteste, successivamente disperse dalla polizia.

In un rovente post su Facebook, il parlamentare anticonformista, che ha formato il suo partito individuale da quando è stato espulso dal Partito finlandese per frasi contestate sull'omicidio di George Floyd, ha scritto che secondo lui la polizia non protegge i cittadini, ma piuttosto salvaguarda la burocrazia di cui fa parte.

“Non mi fido più della polizia. Li tratto nello stesso modo in cui tratterei il peggior nemico durante la guerra", ha scritto Turtiainen, riferendosi alle proteste contro le restrizioni sul coronavirus tenutesi a Helsinki lo scorso fine settimana.

Turtiainen ha suggerito che il mondo è in guerra e che non pensa che la situazione si risolverà “senza risse anche peggiori”.

Durante la manifestazione del fine settimana organizzata contro le restrizioni per combattere l'epidemia di coronavirus, la polizia ha arrestato circa 20 persone e multato altri 10 automobilisti per aver guidato i propri veicoli in modo ritenuto minaccioso nell'ambito della manifestazione.

Secondo il dipartimento di polizia di Helsinki, le autorità non avevano ricevuto alcuna notifica preventiva della manifestazione, dopodiché si sono presentati circa 300 manifestanti nonostante le riunioni pubbliche con più di 6 partecipanti siano vietate nel contesto delle misure anti coronavirus.

"Esprimere la tua opinione è un tuo diritto e faremo del nostro meglio per proteggerlo. Dobbiamo, tuttavia, pensare a come vengono preservati l'ordine pubblico e la sicurezza e come vengono seguite le istruzioni e i divieti. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di cambiare approccio", ha detto il vice capo della polizia del dipartimento di polizia di Helsinki Heikki Kopperoinen, come citato dal giornale Helsinki Times. "Il principio qui è che devi inviare la notifica almeno 24 ore prima dell'inizio dell'evento. Non può essere che ti presenti e ci dai la notifica cinque minuti prima di iniziare. Ciò rende impossibile la reazione della polizia", ha detto.

Ad oggi, la Finlandia ha quasi 83 mila casi e circa 880 decessi.

Il progetto di piano di uscita del governo, che dipende dall'introduzione dei vaccini, ha promesso una graduale riapertura, ma il primo ministro Sanna Marin ha sottolineato che la diffusione del virus è ancora grave e che le restrizioni non dovrebbero essere revocate prematuramente.