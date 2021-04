In Canada rilevato primo caso di trombosi dopo somministrazione vaccino AstraZeneca

"Il dicastero della Salute del Canada ha ricevuto segnalazioni di un uomo che ha sviluppato un anomalo coagulo di sangue con un basso numero di piastrine dopo essere stato immunizzato con Covishield, la versione del vaccino di AstraZeneca SII (Serum Institute of India - ndr). Questo è il primo caso segnalato in Canada", si afferma nella nota.

In precedenza il comitato consultivo nazionale sulla vaccinazione (NACI) aveva raccomandato di sospendere la vaccinazione col siero anti-Covid di AstraZeneca agli under 55 anni a seguito delle segnalazioni di coaguli di sangue post-vaccinazione. In precedenza il ministero della Salute canadese aveva diffuso un avviso sull'eventuale insorgenza di trombosi nelle raccomandazioni per l'uso del vaccino AstraZeneca.

Alcuni Stati europei avevano deciso di sospendere l'uso del vaccino come misura precauzionale dopo le segnalazioni di decessi a seguito di coaguli di sangue anomali. Tuttavia il 18 marzo l'Agenzia europea per i medicinali, l'Ema, ha comunicato che i suoi esperti non avevano trovato riscontri sul fatto che il vaccino di AstraZeneca aumentasse il rischio complessivo di complicanze tromboemboliche. Il regolatore europeo ha confermato la sicurezza e l'efficacia del vaccino AstraZeneca contro il coronavirus ed ha osservato che i suoi benefici e la protezione della popolazione superano significativamente i potenziali rischi ad esso associati, dopo di che un certo numero di paesi ha ripreso l'uso del vaccino.

Tuttavia in seguito la stessa Ema ha ammesso il possibile nesso tra i casi di trombosi e la vaccinazione con AstraZeneca. A loro volta alcuni Paesi hanno deciso di riservare il vaccino di AstraZeneca solo ad alcune fasce di età.

A febbraio le autorità sudafricane hanno sospeso l'uso del vaccino AstraZeneca, dal momento che è stato considerato inefficace contro la variante sudafricana del coronavirus.