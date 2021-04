Il Belgio non utilizzerà il vaccino anti-Covid di Johnson & Johnson in attesa decisione Ema

"Non si tratta di un rifiuto del vaccino di Johnson & Johnson, ma di una sospensione in attesa di un chiaro segnale da parte dell'Agenzia europea per i medicinali sulla sicurezza di questo farmaco e sull'eventuale categoria di persone per cui il vaccino potrebbe essere utilizzato", ha detto la Stordeur alla televisione di stato RTBF.

In precedenza era stato riferito che i primi lotti di vaccino Johnson & Johnson erano già arrivati ​​in Belgio.

Tuttavia le autorità assicurano che la situazione con il vaccino Johnson & Johnson non influenzerà il ritmo di vaccinazione in Belgio, in quanto le forniture erano originariamente pianificate in una data successiva.

In precedenza la Food and Drug Administration statunitense e i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) avevano raccomandato che il siero anti-Covid sviluppato dalla Janssen, società farmaceutica appartenente a Johnson & Johnson, fosse sospeso "per motivi precauzionali" dopo 6 casi di coagulazione anomala del sangue in soggetti vaccinati, tra cui uno è morto e un'altro è in condizioni critiche.