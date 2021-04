Corea del Nord potrebbe avere fino a 242 armi nucleari, entro il 2027

Un rapporto sollecita considerazioni "serie" nel dispiegamento di armi nucleari tattiche in Corea del Sud, nonché ulteriori misure per limitare il potenziale di Pyongyang di lanciare attacchi nucleari.

La Corea del Nord viene accusata di potersi dotare di 242 armi nucleari e dozzine di missili balistici intercontinentali (ICBM) entro il 2027, afferma un rapporto dell'Asan Institute for Policy Studies e Rand Corp di martedì.

Il rapporto congiunto invita la Corea del Sud e gli Stati Uniti a considerare "tutte le opzioni" per contrastare le minacce.

La notizia arriva dopo che un rapporto dell'agenzia di stampa Yonhap ha affermato che la Corea del Nord aveva trasferito un sito sottomarino per testare missili balistici.

"Si stima che il numero totale di armi nucleari della Corea del Nord entro il 2027 potrebbe essere compreso tra 151 e 242, oltre a decine di missili balistici intercontinentali mobili", afferma il rapporto.

Le stime del rapporto si basano su plutonio e uranio altamente arricchito (HEU), presumibilmente prodotti dalla Corea del Nord, nonché su dati e analisi dell'intelligence statunitense.

"Stimiamo il numero di armi nucleari della Corea del Nord dal 2017 al 2027, con un valore iniziale compreso tra 30 e 60 armi nucleari nel 2017, con una o due armi al plutonio aggiunte entro il 2020 e con il numero che cresce di 12 o 18 armi all'anno”, si legge nel rapporto.

Ma il rapporto ammette che ci sono “vaste incertezze” nell'inventario di Pyongyang, aggiungendo che il rapporto non è basato sui numeri di produzione reali o sulla conoscenza delle centrifughe per produrre HEU.

Il rapporto ha aggiunto che il Nord potrebbe potenzialmente far avanzare la sua capacità sulle armi nucleari e lanciare attacchi in "modi molto più coercitivi e diversi".

Viene suggerito anche che Washington e Seoul dovrebbero lavorare per dispiegare armi nucleari strategiche in tutta la Corea del Sud per contrastare il Nord, oltre a sollecitare le nazioni alleate a considerare "tutte le opzioni" per colpire Pyongyang.

"Gli Stati Uniti potrebbero anche minacciare la Corea del Nord che se supera un certo numero di missili balistici intercontinentali o una certa soglia d’inventario di armi nucleari, o entrambi, gli Stati Uniti stazioneranno nella ROK da otto a dieci armi nucleari tattiche in grado di distruggere strutture sotterranee in profondità", aggiunge il rapporto.

Gli Stati Uniti dovrebbero anche ritardare i trasferimenti del controllo operativo in tempo di guerra da Washington a Seoul a meno che il primo non possa fornire il sostegno delle armi nucleari con il secondo, afferma il rapporto.

"A differenza di un conflitto convenzionale, in un conflitto nucleare, la ROK non è pronta ad assumere il ruolo guida nell'affrontare la Corea del Nord, specialmente nella fase iniziale. Questa è una debolezza cruciale che potrebbe portare i nordcoreani a interpretare la Transizione OPCON come segno del vacillante impegno degli Stati Uniti nella difesa della ROK", si osserva.

La notizia arriva pochi giorni dopo che il leader supremo della Corea del Nord, Kim Jong-Un, ha invitato il Partito dei Lavoratori della Corea a "rafforzare ulteriormente il deterrente della guerra nucleare" e delineare un nuovo piano economico quinquennale.