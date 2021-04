Lotta alla pandemia di Covid, Angela Merkel vede "la luce in fondo al tunnel"

La cancelliera tedesca ha affermato che in Germania la vaccinazione anti-Covid va avanti con successo di giorno in giorno e il Paese si sta avvicinando alla "luce alla fine del tunnel".

"C'è una cosa che ci aiuta molto. Mentre reintroduciamo le restrizioni, la campagna di vaccinazione va avanti e migliora ogni giorno. Giorno dopo giorno, in migliaia ricevono una protezione migliore dalla malattia. E dal momento quando sono stati coinvolti i medici-terapisti e presto saranno attivati i medici nelle fabbriche, ci muoviamo a passi sempre più lunghi verso la luce alla fine di questo tunnel", ha dichiarato la Merkel nella conferenza stampa odierna.

Ad oggi il 16,3% della popolazione tedesca (13,5 milioni di persone) ha ricevuto la prima dose del vaccino, mentre il 6,2% (5,1 milioni di persone) ha completato la vaccinazione, secondo i dati del ministero della Salute ad inizio settimana. Nell'ultimo giorno nel Paese sono state somministrate quasi 400mila dosi di vaccino, giovedì erano state effettuate 723mila vaccinazioni, numero record per il Paese. Al momento tutti i vaccini utilizzati in Germania sono a due componenti, detto in altri termini sono necessarie due dosi.

Nel fine settimana si era saputo che Angela Merkel aveva cancellato la prenotazione per la somministrazione del vaccino, a seguito di incontri importanti all'interno dell'alleanza Cdu-Csu.