Italia, Sputnik V: firmato accordo tra Spallanzani e Centro Gamaleya

Martedì, il Centro Nazionale di Ricerca per l'Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya e l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani hanno firmato un accordo di collaborazione che consentirà sperimentazioni scientifiche sul vaccino Sputnik V a Roma, secondo il protocollo d'intesa sulla cooperazione scientifica e lo scambio di materiali e conoscenze tra istituzioni, come ha detto ai giornalisti il direttore dell'istituzione romana, Francesco Vaia.

"La Regione Lazio e lo Spallanzani sottoscrivono questo accordo tecnico-scientifico che darà finalmente il via alle sperimentazioni con e sullo Sputnik", ha detto Vaia di fronte alla sede dello Spallanzani.

Sono previsti studi preliminari sull'efficacia clinica del vaccino su piccoli campioni, e si prevedeono test del vaccino su un piccolo numero di volontari per dimostrare la sicurezza e l'efficacia dello Sputnik V per alcune popolazioni, come quelle che non hanno sviluppato una risposta immunitaria sostenuta a seguito della vaccinazione precedente, o coloro che hanno già ricevuto una dose di un altro vaccino.

Si precisa che le sperimentazioni inizieranno non appena si avrà ricevuto il via libera dell'Aifa .

Inoltre, si prevede di prendere in considerazione studi clinici per confrontare la sicurezza e le condizioni di utilizzo di vari vaccini (tra i quali anche lo Sputnik) dopo la prima dose di AstraZeneca, e lo studio dell'efficacia dello Sputnik sulle diverse varianti del coronavirus.