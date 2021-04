India: lei ha il terrore degli scarafaggi e lo costringe a cambiare casa, lui chiede il divorzio

Doveva essere veramente esasperato il signore del Madhya Pradesh, India centrale, che ai media indiani incuriositi dal raro caso ha voluto mantenere l’anonimato, per chiedere il divorzio in una nazione in cui il matrimonio è considerato una relazione sacra e il divorzio visto come un grande fallimento.

fobia della moglie

La coppia si era sposata nel 2017 ma l'uomo ha saputo dellaper la prima volta solo nel 2018. La moglie sarebbe scappata dalla cucina gridando dopo aver individuato uno scarafaggio per poi rifiutarsi di tornarvi.

Secondo il marito, le urla di sua moglie erano così forti che avrebbero spaventato tutti i membri della famiglia. Quindi è diventata irremovibile sul trasferimento in una nuova casa e ha insistito per farlo ogni volta che incontrava uno degli insetti.

"Abbiamo cambiato casa per la prima volta nel 2018, ma sfortunatamente non si è fermata qui. Da allora abbiamo cambiato 18 case a causa dello stesso problema", ha detto ai media locali.

Il marito ha anche rivelato di aver portato sua moglie da molti psichiatri, tra cui uno presso l’AIIMS, il principale istituto sanitario indiano per il trattamento, ma si è sempre rifiutata di prendere qualsiasi farmaco prescritto.

D'altra parte, la moglie afferma che suo marito non capisce il suo problema e sta cercando di dichiararla malata di mente.

"Per dare al nostro matrimonio un'ultima possibilità, abbiamo visitato anche la BHAI Welfare Society (un'organizzazione che tutela uomini raggirati in falsi casi di dote e si occupa di violenza domestica). Ma nonostante sia stato ben consigliato, niente è sembrato funzionare", ha detto, aggiungendo che esausto e imbarazzato nei confronti dei parenti, ha deciso di chiedere assistenza legale per mettere fine alla relazione.