Nave Ever Given confiscata dalle autorità egiziane

La nave portacontainer che ha bloccato il Canale di Suez e la navigazione marittima per 6 giorni verrà sequestrata dalle autorità egiziane finchè non verrà pagato il risarcimento.

Il tribunale per affari economici della città egiziana di Ismailia ha ordinato la confisca della nave portacontainer Ever Given, che ha bloccato il Canale di Suez per sei giorni lo scorso mese, fino a quando il proprietario non avrà pagato i 900 milioni di dollari di risarcimento, ha riferito il quotidiano Al-Shorouk. L'equipaggio della nave dovrebbe essere informato della decisione martedì mattina.

L'importo del risarcimento include il costo dell'amministrazione per rimuovere la Ever Given da terra, i costi di riparazione della nave, e le perdite causate al Canale dal suo blocco. Nell'accusa, l'amministrazione del Canale di Suez si basa sull'articolo pertinente dell'Egyptian Maritime Trade Act, che consente la confisca della nave da parte di un tribunale speciale.

Il capo dell'amministrazione del canale di Suez, Osama Rabie, ha detto al quotidiano Youm7 che i risultati delle indagini sull'incidente saranno annunciati giovedì.

La nave portacontainer lunga 400 metri si stava dirigendo dalla Cina a Rotterdam il 23 marzo e si è arenata sul 151° chilometro del Canale, bloccandolo per sei giorni e intralciando il traffico marittimo.

Lunedì 29 marzo, la nave è stata smossa dopo diversi tentativi, più di 15 rimorchiatori hanno partecipato all'operazione, e la navigazione è ripresa. L'ultima delle 422 navi in attesa in fila per l'incidente è passata dal Canale il 3 aprile.

Il danno totale causato dal blocco del Canale di Suez a causa dell'incidente con la nave portacontainer Ever Given potrebbe ammontare a circa un miliardo di dollari, ha riferito Rabie in precedenza. Un consigliere del presidente egiziano, Mohab Mamish, ha detto in precedenza che il proprietario della nave portacontainer Ever Given è determinato a risolvere la questione del risarcimento per il blocco del Canale di Suez, ed è improbabile che il caso raggiunga il tribunale.