1 milione di morti per Covid-19 nell’Europa, secondo Afp

Secondo i calcoli fatti dall’Afp l’Europa continentale avrebbe superato la soglia del milione di morti causati dalla pandemia di coronavirus, come riportato anche da Euronews.

L’Afp contabilizza 1.000.288 di morti che riguardano le 52 nazioni dell’Europa continentale, e sono decessi per Covid-19 che fanno riferimento alle fonti ufficiali, viene riportato.

Se comparato con i dati di altri continenti, si nota come l’Europa a 52 totalizzi un numero di decessi superiore all’America Latina (832.577), dove in alcuni stati come il Brasile il numero di morti giornaliero ha superato anche i quattro mila morti, in una escalation che appare fuori controllo.

Gli Stati Uniti e il Canada, insieme, totalizzano 585.428 decessi, mentre l’Asia ne ha contabilizzati 285.824.

Se invece sommiamo i dati dell’America del Nord e dell’America Latina, quindi dell’intero continente, il numero di decessi è pari a 1.418.005.

Non la situazione che ci si attendeva

Secondo Maria Van Kerkhove dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), “la traiettoria di questa pandemia è in crescita. Sta crescendo in modo esponenziale. Questa non è la situazione che noi volevamo dopo 16 mesi di pandemia, mentre abbiamo in campo misure di controllo”, come riportato da EuroNews.

Le nazioni europee con il maggior numero di decessi

Il triste primato dei decessi spetta al Regno Unito con 127.100 morti da inizio pandemia, seguita dall’Italia con 114.612 decessi. Il Regno Unito è però a buon punto con la campagna vaccinale e il numero di decessi si è ridotto drasticamente, mentre l’Italia è alle prese con un rallentamento della campagna e un numero di decessi che non accenna a calare in modo significativo.

La Federazione Russa è al terzo posto secondo questa triste graduatoria, con 10.263 decessi, seguita dalla Francia con 99.163 decessi. Quindi troviamo la Germania con 78.452 decessi e la Spagna che dopo i numeri drammatici della prima fase è riuscita a contenere le morti a 76.525.