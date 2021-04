Nuove centrifughe "con più capacità" a sotituire quelle danneggiate a Natanz, Iran

Kazem Gharib Abadi, ambasciatore iraniano presso l'ufficio delle Nazioni Unite a Vienna, ha detto lunedì che l'attacco all'impianto di arricchimento di combustibile di Natanz avrebbe portato solo alla sostituzione delle vecchie centrifughe di uranio con modelli più recenti e avanzati.

"L'arricchimento a Natanz non si ferma", ha scritto Abadi su Twitter. "L'Iran reagirà anche pianificando l'attuazione di diverse misure tecniche di cui l'Agenzia [internazionale per l'energia atomica] sarà informata questa settimana. Il processo di sostituzione delle centrifughe danneggiate, anche con le stesse macchine ma con maggiore capacità, è immediatamente iniziata".

Domenica, un'esplosione fuori dall'impianto di Natanz ha temporaneamente spento l'energia elettrica dell'impianto, che produce uranio arricchito per scopi medici e energetici. Teheran ha denunciato l'incidente come "terrorismo nucleare" e ha incolpato Israele, che in risposta ha solo riaffermato il suo presunto diritto di attaccare l'Iran come "autodifesa".

Un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha precedentemente identificato le centrifughe danneggiate come IR-1, i più antichi dispositivi di questo tipo in uso in Iran. Secondo il JCPOA, l'Iran è autorizzato a operare solo le lente IR-1 a Natanz e solo in superficie, dove sono più vulnerabili agli attacchi. Tuttavia, il mese scorso, l'AIEA ha annunciato che l'Iran aveva iniziato a utilizzare le più avanzate centrifughe IR-4 a Natanz, che sono quattro volte più efficienti delle IR-1, e che erano state spostate sottoterra.

L'impianto di Natanz è stato precedentemente attaccato nel luglio 2020 in un apparente incidente di sabotaggio che ha distrutto un laboratorio di centrifuga in superficie.

Non è chiaro quale tipo di centrifuga sostituirà le IR-1 danneggiate. Tuttavia, il giorno prima dell'attacco più recente è stata la Giornata nazionale iraniana della tecnologia nucleare, e il presidente iraniano Hassan Rouhani ha annunciato che 164 centrifughe IR-6 sono state portate online a Natanz, con altre 30 che stanno iniziando il processo di preparazione.

Israele ha anche affermato che l'Iran ha un programma segreto di armi nucleari, ma Teheran ha respinto le affermazioni, ribadendo che il governo a guida sciita si oppone alle armi nucleari su base religiosa.

L'attacco è arrivato durante i negoziati a Vienna volti a, che gli Stati Uniti hanno lasciato nel 2018 tra affermazioni infondate secondo cui l'Iran stava violando l'accordo. Dopo che gli Stati Uniti hannoe costretto i loro alleati a conformarsi, Teheran ha iniziato a ritirarsi dai termini dell'accordo, che imponeva severialla suae una rinuncia alla ricerca di armi nucleari. Dopo l'insediamento del presidente degli Stati Uniti Joe Biden all'inizio di quest'anno, era previsto che si sarebbe allontanato dalla politica del suo predecessore, l'ex presidente Donald Trump, e sarebbe tornato al JCPOA. Tuttavia, gli Stati Uniti finora hanno esitato a farlo, insistendo sul fatto che l'Iran facesse la prima mossa.