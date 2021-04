Capo OMS conferma un aumento delle morti per coronavirus nel mondo

Il numero di infezioni da Covid-19 nel mondo è in crescita da sette settimane consecutive, e le morti per il virus sono in aumento da un mese, ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus in un briefing lunedì.

"Nei mesi di gennaio e febbraio, si è registrato un calo dei casi di Covid-19 nel mondo per sei settimane consecutive. Ora abbiamo la settima settimana consecutiva in cui il numero di infezioni sta crescendo e quattro settimane di crescita della mortalità", ha detto.

Il direttore generale dell'OMS ha sottolineato che il Covid-19 non è un'influenza comune e gli esperti non conoscono ancora gli effetti a lungo termine del virus sul corpo umano, quindi le precauzioni devono continuare.

Nel mondo, i casi di coronavirus hanno superato la soglia dei 130 milioni. Ai primi posti per numero di infetti, ci sono ancora Stati Uniti, Brasile e India. Russia al quinto posto, Italia all'8o.