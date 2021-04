Principe Harry rende omaggio al nonno Filippo: "Maestro del barbecue, leggenda delle battute"

Il duca di Sussex avrebbe dovuto fare un ritorno nel suo paese d'origine dopo oltre un anno in Nord America per i funerali del nonno 99enne, il principe Filippo, scomparso il 9 aprile.

Il principe Harry ha descritto il suo defunto nonno Filippo, il duca di Edimburgo, come "un uomo di servizio, onore e grande umorismo" che era anche un "maestro del barbecue" e una "leggenda delle battute".

"È stato una roccia per Sua Maestà la Regina con una devozione senza pari, al suo fianco per 73 anni di matrimonio, e mentre posso aggiungere molto altro, so che in questo momento direbbe a tutti noi, birra in mano, 'Oh, per favore andate avanti!'", ha detto il principe Harry in una dichiarazione rilasciata al suo ritorno nel Regno Unito per il funerale del duca.

scandalosa intervista rivelatrice

Harry, 36 anni, è atterrato nel Regno Unito lunedì per la prima volta dal ritiro shocking dei Sussex dalle loro posizioni di reali senior l'anno scorso. Il duca e la duchessa hanno trascorso oltre un anno in Canada e negli Stati Uniti, dove hanno fatto alcuni accordi redditizi con Netflix e Spotify e si sono seduti per lacon Oprah Winfrey che è andata in onda il 7 marzo, quando il principe Filippo era già in ospedale.

La coppia è stata molto criticata per la decisione di continuare il discorso nonostante le continue preoccupazioni per le cattive condizioni di salute del Principe Filippo, ma secondo il biografo del principe Gyles Brandreth, il marito della regina non era davvero infastidito dai tempi dell'intervista. Invece, ha affermato lo scrittore, il 99enne reale non era soddisfatto della decisione di suo nipote di essere pubblico con "i loro problemi".