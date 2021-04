Famiglia turca scopre parente vivo dopo il "suo" funerale

Un semplice caso di scambio di persona, per il quale la famiglia è ora molto contenta. Gli uomini che si sono scambiati avevano gli stessi segni di una simile operazione.

Una buona notizia per una famiglia in lutto nella provincia di Çanakkale, Turchia Occidentale, che aveva appena assistito al funerale del padre. La riporta il Daily Sabah.

Infatti, il 96enne Recep Çelik è ancora vivo e vegeto in ospedale, dove si sta monitorando la sua condizione legata a un cancro. L'amministrazione dell'ospedale e la famiglia hanno puntato il dito su una serie di coincidenze per lo scambio di persona.

Infatti, in seguito all'aggravarsi della salute di Recep Çelik, si aspettava di trasferirlo in terapia intensiva, ma vi era una momentanea carenza di posti letto. Quando finalmente si è liberato un posto, invece del 96enne è stato trasferito il 69enne Recep Yilmaz, un paziente Covid, che è stato erroneamente registrato come l'anziano Recep Çelik.

Dopo la sua morte, avvenuta martedì, la famiglia di Çelik è stata notificata. Visto che il padre della famiglia era risultato negativo ai test al coronavirus, ai parenti è stato chiesto di controllare il corpo nell'obitorio. Date le restrizioni e misure di prevenzione da Covid, quando sono venuti a vedere il parente defunto, alla famiglia non è stato permesso avvicinarsi troppo.

Data la distanza, non sono riusciti a distinguere bene l'uomo, ma aveva le stesse cicatrici da operazione e un grande neo sulla testa, proprio come il 96enne Çelik, quindi hanno iniziato i preparativi per il funerale, al quale non hanno potuto prendere parte, sempre per le restrizioni.

In seguito, la famiglia ha ricevuto una telefonata dall'ospedale dove si chiedeva la relazione con un certo Recep Çelik, al momento in cura presso la struttura. Assolutamente sorpresi, i famigliari si sono recati in ospedale dove hanno trovato il vecchio Çelik ancora vivo.

I parenti del defunto Recep Yilmaz sono stati contattai per spiegare la situazione, visto che stavano anche loro cercando il "vecchietto scomparso". Il corpo di Yilmaz sarà riesumato dal posto della famiglia di Çelik.