"Una follia": Principe Filippo criticava l'intervista di Megan e Harry con Oprah Winfrey

L'intervista scoop di Oprah Winfrey con il duca e la duchessa di Sussex ha lasciato la famiglia reale "traballante" dopo che è andata in onda in tutto il mondo. Buckingham Palace ha dichiarato in un comunicato ufficiale di essere "rattristato" dalle affermazioni del principe Harry e da Meghan, in particolare quelle riguardanti la razza.

Il principe Filippo era comprensivo con il principe Harry, ma non credeva che la sua decisione di lasciare il suo incarico di reale senior e partire per il Nord America fosse "la cosa giusta" da fare, ha affermato domenica il suo biografo reale Gyles Brandreth in un articolo per The Daily Mail.

Inoltre, l'autore ha denotato che il Duca di Edimburgo aveva descritto la recente intervista rivelatrice di suo nipote con Oprah Winfrey, dove i Sussexes avevano espresso il loro dispiacere per la vita reale, come una "follia".

"So da qualcuno a lui vicino che pensava che l'intervista di Meghan e Harry con Oprah Winfrey fosse "una follia" e "non ne sarebbe venuto fuori nulla di buono", ha scritto Brandreth. "Non sono rimasto sorpreso perché è esattamente così che mi ha descritto le interviste televisive personali fornite dal principe Carlo e da Diana, principessa del Galles, negli Anni' 90", ha aggiunto.

non era infastidito

Secondo Brandreth, che conosceva il marito della regina da oltre 40 anni prima della sua morte avvenuta il 9 aprile al Castello di Windsor dopo settimane di lotta contro le cattive condizioni di salute, il duca di Edimburgodal fatto che lo scandaloso discorso fosse stato trasmesso mentre era in ospedale.

Ma c'erano altri problemi di cui il principe 99enne era apparentemente preoccupato.

"Il fatto che l'intervista a Meghan e Harry sia andata in onda mentre Filippo era in ospedale non lo ha disturbato", ha scritto Brandreth. "Ciò che lo turbava era la preoccupazione della coppia per i propri problemi e la loro volontà di parlarne in pubblico. 'Date pure interviste in TV', diceva, 'ma non parlate di voi stessi'".

Brandreth ha affermato che questa era una delle regole del principe Filippo: "So che l'ha condivisa con i suoi figli. Immagino che l'abbia condivisa anche con i suoi nipoti".

Il duca di Edimburgo non è stato affatto "critico" o "insensato" quando Harry e Meghan hanno annunciato la loro decisione di dimettersi dalle loro cariche di reali senior nel gennaio 2020.

"Mi ha detto: 'Le persone devono condurre le proprie vite come meglio credono'", ha ricordato Brandreth, notando che il principe Filippo aveva una simpatia per la "sfiducia della coppia nei confronti dei media " e "particolarmente con il desiderio di Harry di "fare le sue cose a modo suo".

Ma il principe Filippo era ancora dispiaciuto che "si dovesse arrivare a questo" e suo nipote dovesse rinunciare ai suoi titoli reali, mecenatismo e nomine militari.

"Harry era succeduto a suo nonno come capitano generale dei Royal Marines solo nel 2017. Filippo aveva ricoperto la carica per 64 anni. Harry è resistito per appena 30 mesi", ha affermato Brandreth.

non era contento

"Il duca di Edimburgo, né credeva che Harry e Meghan stessero facendo la cosa giusta né per il Paese né per se stessi", ha aggiunto.

Ma, secondo lo scrittore, il principe Filippo ammirava ancora suo nipote, descrivendolo al biografo come "un uomo buono".

I funerali del Duca di Edimburgo si svolgeranno il 17 aprile a Windsor; il Regno Unito è entrato in otto giorni di lutto nazionale venerdì. Secondo quanto riferito, il principe Harry è arrivato nel Regno Unito per partecipare al servizio, incontrando la sua famiglia per la prima volta dalla controversa partenza per il Nord America l'anno scorso. La moglie Meghan Markle, ora incinta del secondo figlio della coppia, è rimasta a Los Angeles su consiglio dei suoi medici.