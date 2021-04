Breton ritiene che lo Sputnik V arriverà "troppo tardi" nell'UE

"Sono convinto che l'EMA studierà lo Sputnik V e fornirà un'adeguata valutazione. Ma l'eventuale autorizzazione non significa che il vaccino possa essere prodotto in quantità sufficienti. (...) Per quanto riguarda il nostro obiettivo di vaccinare tutti gli europei in estate, lo Sputnik V potrebbe arrivare semplicemente troppo tardi", ha detto Breton in un'intervista a Spiegiel.

Allo stesso tempo ha affermato che l'Europa potrà contare su dosi sufficienti di vaccino per raggiungere l'obiettivo dell'immunità collettiva per l'estate.

Breton aveva sostenuto che l'Europa poteva fare a meno dello Sputnik V in quanto aveva già altri quattro vaccini autorizzati. Aveva anche affermato che lo Sputnik V era un buon vaccino, ma che era necessario organizzare la sua produzione nell'Unione Europea per la quale la Russia avrebbe avuto bisogno di assistenza.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha affermato in precedenza che la Russia non imporrà il suo farmaco anti-Covid a nessuno, ma ha messo in dubbio le dichiarazioni secondo cui l'Unione Europea non ne abbia bisogno.