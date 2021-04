Cosa non mangiare se si soffre di alta pressione

Il consumo eccessivo di alcuni alimenti può portare a un maggiore rischio di malattie. Per chi soffre di ipertensione, ecco i cibi da evitare il più possibile per restare in salute.

Gli esperti della comunità medica Action on Salt raccomandano alle persone con ipertensione di smettere di mangiare carne secca e insaccati, come riportato sul sito di Express.

La dieta è una prescrizione comune per l'ipertensione, poiché alcuni alimenti hanno un grande impatto sui livelli di pressione sanguigna, dicono gli esperti. A loro parere, l'alto contenuto di sale, e in particolare sodio, in molti prodotti a base di carne aumenta il rischio di malattie cardiovascolari.

L'articolo sottolinea che anche le prelibatezze di carne etichettate "a basso contenuto di sale" di solito contengono comunque grandi quantità di sodio, pericoloso per l'ipertensione.

Secondo Action on Salt, l'elevata assunzione di sale porta allo squilibrio dei livelli di sodio nel corpo, portando a un accumulo di liquidi e, di conseguenza, ad un aumento della pressione sanguigna. Al contrario, la riduzione del sodio porta a una riduzione del 16% della mortalità per ictus e una riduzione del 12% dei decessi per malattie coronarie.