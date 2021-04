Questo succo aiuta a invecchiare in modo sano

Sebbene l'idea di bere il succo di questo ortaggio possa sembrare strana, è molto utile per il sistema cardiovascolare e aiuta a migliorare la funzione cerebrale. Inoltre, è economico e delizioso.

Un team di scienziati dell'Università di Exeter nel Regno Unito ha scoperto che il succo di barbabietola promuove una miscela di batteri orali associati alla salute dei vasi sanguigni e alla funzione cerebrale e cognitiva.

Durante lo studio, 26 persone di età compresa tra i 70 e gli 80 anni sono state divise in due gruppi. Mentre i partecipanti del primo gruppo assumevano succo di barbabietola due volte al giorno, il resto beveva succo placebo. Sono stati quindi testati per la salute vascolare e cognitiva. Gli autori dell'esperimento hanno concluso che la pressione sanguigna sistolica è stata ridotta in media di circa cinque punti (mmHg) nelle persone del primo gruppo.

Il motivo è che il succo di barbabietola è ricco di nitrato inorganico NO3. I batteri della flora orale lo trasformano in ossido nitrico, che apporta benefici alla salute vascolare e cognitiva.

"Siamo molto entusiasti di questi risultati che hanno importanti implicazioni per un invecchiamento sano", ha spiegato Anni Vahnatalo, autrice principale dello studio.

La ricercatrice britannica ha aggiunto che "l'aggiunta di alimenti ricchi di nitrati alla dieta, in questo caso succo di barbabietola, per soli dieci giorni può alterare sostanzialmente il microbioma orale (miscela di batteri) in meglio".

Gli ortaggi contenenti elevate quantità di questo nitrato inorganico includono anche lattuga, spinaci e sedano.