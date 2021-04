Harry e William si riuniranno ai funerali del principe Filippo per la prima volta dopo la rottura

Il principe William e il principe Harry dovrebbero finalmente riunirsi, camminando fianco a fianco nel corteo funebre dietro la bara del nonno il 17 aprile, ha riferito il Daily Mail, mentre Meghan Markle non parteciperà alla cerimonia seguendo i consigli dei medici, in quanto incinta del suo secondo figlio.

I fratelli non si vedono da più di un anno e non parlano dall'intervista bomba a Oprah Winfrey del mese scorso, che ha causato una grande spaccatura tra i Sussex e il resto della famiglia. Durante l'intervista, Meghan ha affermato che le era stato negato l'aiuto degli assistenti reali quando quando ha avuto tendenze suicida durante la sua prima gravidanza, aggiungendo che c'erano "preoccupazioni" in famiglia sul tono della pelle del futuro nascituro.

Il duca di Edimburgo, morto venerdì all'età di 99 anni, sarà portato nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor, facendo il suo ultimo giro su una Land Rover che ha personalmente contribuito a progettare. Secondo quanto riferito, era il desiderio del principe Filippo, poiché disse alla regina: "Mettetemi nel retro di una Land Rover e portatemi a Windsor".

© REUTERS / Pool / Oli Scarff La regina Elisabetta e il principe Filippo

Si sono tenuti saluti con armi da fuoco in tutto il paese per onorare il defunto principe-consorte, mentre i britannici in lutto continuano a portare fiori al Castello di Windsor.