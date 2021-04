Israele lavorerà con USA per impedire corsa agli armamenti nel Medio Oriente

Il Ministro della difesa di Israele, Benny Gantz, ha promesso che Tel Aviv lavorerà a stretto contatto con Washington per garantire che qualsiasi nuovo accordo raggiunto con l'Iran sul programma nucleare di quest'ultimo non inneschi una "pericolosa" corsa agli armamenti nella regione. Gantz ha sottolineato che Israele vede gli Stati Uniti come un "partner a pieno titolo" in tutti i "teatri operativi", inclusa Teheran.

Gantz ha rilasciato la sua dichiarazione a seguito di un incontro con il Segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, arrivato a Israele questa mattina. Austin ha seguito le osservazioni del Vice Primo ministro dicendo che le relazioni "durature e ferree" tra Israele e gli Stati Uniti rimarranno centrali per la sicurezza regionale. Il capo del Pentagono dovrebbe incontrare il partner di Gantz nell'ufficio del Primo ministro, Benjamin Netanyahu, più tardi oggi, prima di partire per la Germania.

Il Dipartimento della Difesa americano ha rilasciato una dichiarazione la scorsa settimana, prima del viaggio di Austin, affermando che lui, Gantz e Netanyahu "continueranno strette consultazioni sulle priorità condivise e riaffermeranno il costante impegno degli Stati Uniti per il partenariato strategico USA-Israele e il vantaggio militare qualitativo di Israele".

malcontento

Israele ha appoggiato la decisione dell'ormai ex presidente Donald Trump di lasciare il Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA, noto anche come accordo sul nucleare iraniano) e colpire Teheran con sanzioni nel 2018. Ora che la nuova amministrazione guidata da Joe Biden ha annunciato piani per tornare al JCPOA e raggiungere un nuovo accordo con l'Iran, Tel Aviv ha espressoper l'idea.

Il Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso che qualunque accordo Washington sigli con Teheran, Israele non vi aderirà o resterà in disparte mentre l'Iran presumibilmente si rifornisce di armi nucleari.

"Dico anche ai nostri amici più cari: "Un accordo con l'Iran che ci minaccia di annientamento non ci obbligherà". Solo una cosa ci obbliga: impedire a chi vuole distruggerci di portare avanti i propri piani", ha detto Netanyahu.

Nonostante Teheran non abbia mai nascosto la sua ostilità nei confronti di Tel Aviv, i funzionari iraniani insistono sul fatto che l'idea di armi nucleari contraddice la religione ufficiale del paese - l'Islam. Tuttavia, la decisione dell'Iran di fare marcia indietro rispetto ai suoi impegni del JCPOA in risposta alle sanzioni statunitensi ha fatto preoccupare gli altri firmatari dell'accordo e ha chiesto sia a Teheran che a Washington di tornare alla conformità.