Covid-19, Russia: 4.641.390 contagi (+8.702), 102.986 decessi (+337), 4.265.509 guarigioni (+7.230)

I nuovi contagi in Russia sono stati 8.702 nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi accertati in Russia da inizio pandemia sale a 4.641.390 casi, come ha comunicato il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione.

Si contano anche 337 decessi, per un totale totale di 102.986 dall'inizio della pandemia.

Le guarigioni certificate sono state 7.230. Il totale dei guariti accertati in tutto il Paese dall’inizio della diffusione del virus si attesta a 4.265.509.

Nel mondo, i casi di coronavirus hanno superato la soglia dei 130 milioni, secondo i dati comunicati dall'OMS. Ai primi posti per numero di infetti, Stati Uniti, Brasile e India. Russia al quinto posto, Italia all'8o, superata dalla Turchia.