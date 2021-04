Trapelati dati personali di 1,3 milioni di utenti dell'app Clubhouse

I dati degli utenti di Clubhouse, la piattaforma di social media basata solo su inviti dove le persone si riuniscono per discutere di diversi argomenti, possono essere trovati e scaricati gratuitamente su un popolare forum di hacker, come ha riferito Cybernews venerdì.

Secondo il rapporto, i dati trapelati includevano l'ID utente, nome utente, handle di Instagram e Twitter, nonché date di creazione dell'account e chi li ha invitati sull'app.

Cybernews ha notato che le informazioni trapelate non includevano dati riservati come i dati della carta di credito, ma che potevano aiutare in ulteriori attacchi hacker.

All'inizio di questo mese, i dati personali e i numeri di telefono di 533 milioni di utenti di Facebook e circa 500 milioni di utenti Di Linkedin sono trapelati online nei principali siti di hackeraggio.

Clubhouse è stata lanciata nell'aprile 2020. La piattaforma è disponibile solo per gli utenti del sistema operativo iOS.