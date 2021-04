Incidente alla rete elettrica dell'impianto nucleare di Natanz, Iran

Il portavoce dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi ha detto domenica che un incidente è avvenuto in una parte della rete di distribuzione di elettricità dello stabilimento Shahid Ahmadi Roshan di Natanz, ha riferito l'agenzia di stampa Fars.

Il portavoce non ha spiegato i dettagli, ma ha osservato che l'incidente non ha causato feriti al personale e non ha causato inquinamento. Sono in corso le indagini sulle cause.

La Repubblica islamica ha precedentemente informato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) dei suoi piani per incrementare le operazioni di arricchimento, nonostante le restrizioni imposte dal Piano d'azione congiunto globale (PACG) del 2015, poiché Teheran continua a sospendere gradualmente i suoi obblighi in risposta al ritiro degli Stati Uniti dall'accordo nel 2018.

Mentre Washington ha più volte detto di voler ribaltare la decisione, da allora i rapporti hanno suggerito che l'amministrazione Biden non toglierà alcuna sanzione contro l'Iran, imposta dall'ex presidente Donald Trump.

Teheran, tuttavia, ha sottolineato più volte che la rimozione delle restrizioni è una condizione preliminare per i negoziati tra le parti, pur esprimendo la disponibilità a tornare all'accordo quando le sanzioni saranno revocate.