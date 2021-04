Le dieci stazioni più comode in Europa: presenti anche Roma Termini e Milano Centrale

Molto bene l'hub centrale romano, che si classifica appena fuori dal podio con un ottimo quarto posto, così come Milano Centrale, nona in questa speciale graduatoria.

La prima edizione annuale dell'Indice delle stazioni ferroviarie europee, con il quale si cerca di classificare le stazioni più adatte ai passeggeri d'Europa, ha identificato i 10 migliori hub ferroviari del Vecchio Continente.

In testa alla classifica troviamo Londra St. Pancras, che conquista il gradino più alto del podio in virtù del suo basso numero di giorni di sciopero, dell'elevata comodità per i passeggeri, oltre al gran numero di collegamenti internazionali presenti.

© AP Photo / Frank Augstein, File La stazione di Londra St. Pancras

Subito dietro si sono classificate le stazioni centrali di Zurigo e Lipsia, mentre ecco al quarto posto spuntare Roma Termini, che risulta essere la prima delle due italiane presenti nella top 10.

Seguono Monaco, Amburgo, Berlino e Francoforte, con la metà delle prime 10 stazioni che hanno senza troppe sorprese sede in Germania. A contribuire al loro alto rating, stando a quanto riportato nello studio, la grande accessibilità per i passeggeri diversamente abili, oltre alla grande varietà di scelta per quanto riguarda bar e ristoranti presenti.

Chiudono invece la classifica Milano Centrale, che porta a casa un ottimo nono posto complessivo, e Mosca Kazanksy, che figura come unica stazione ferroviaria dell'Europa Orientale a centrare la top 10.